Mestieri in Città: Bellinzona si presenta come datore di lavoro

BELLINZONA - Lavorare per la capitale. Presto i giovani interessati potranno esplorare come, in che veste e perché. E questo, attraverso la giornata informativa Mestieri in Città, che avrà luogo il prossimo sabato 2 ottobre a Palazzo Civico a Bellinzona.

I ragazzi e le ragazze di qualsiasi fascia d’età che intendono iniziare un apprendistato e che si saranno annunciati tramite l’apposito formulario su www.bellinzona.ch/mestieri entro il 30 settembre potranno visitare le postazioni che saranno predisposte nella corte del Municipio, in alcuni locali dell’edificio o nelle sue immediate vicinanze.

Sul posto saranno presenti i formatori e alcuni apprendisti, disponibili a rispondere alle domande. Sarà inoltre possibile provare praticamente alcune attività. Dalle 13.30 e poi ogni ora fino alle 17.30 sarà proposta una presentazione per ciascuna postazione. In questo modo, gli interessati a prendere parte al pomeriggio (è possibile anche venire in compagnia dei genitori), potranno visitare più postazioni.

Le professioni che verranno presentate e che offre la Città sono le seguenti:

− Settore sanitario: Operatori sociosanitari AFC, Addetti alle cure sociosanitarie CFP e Assistenti dentali AFC

− Settore ristorazione ed economia domestica: Impiegati d’economia domestica AFC e Addetti d’economia domestica CFP, Cuochi AFC e Addetti di cucina CFP

− Settore artigianato, edilizia e verde: Falegname CFP, Giardinieri AFC e giardinieri CFP, Operatori di edifici e infrastrutture AFC, Operatori di pulizia ordinaria e manutentiva AFC, Pittore AFC e Aiuto Pittore CPF

− Settore economia e amministrazione: Impiegati di commercio AFC – stagisti 52 settimane per MP

Nelle postazioni vi sarà la possibilità di conferire anche con gli ispettori di tirocinio della Divisione della formazione professionale. Sarà inoltre presente, si legge nella nota, una postazione della Città dei mestieri della Svizzera italiana che collabora e promuove l’evento, nella quale sarà possibile ricevere importanti informazioni sul mondo della formazione professionale di base e continua.