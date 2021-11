Anche all'asilo si combatte lo spreco alimentare: «Abbiamo salvato otto pasti»

SEMENTINA - Quasi tre anni fa - era gennaio 2019 - l'App TooGoodToGo sbarcava anche in Ticino. L'idea, sviluppata da una start-up nel 2016 in Danimarca, è semplice: combattere lo spreco alimentare. Esso rappresenta una vera e propria piaga per il nostro pianeta, visto che è responsabile della produzione di circa 8% dei gas serra globali.

Buon cibo a basso costo - Evitare che dell'ottimo cibo avanzato in panetterie, ristoranti, supermercati e altre imprese vada sprecato è quindi la missione che c'è dietro a questa app. Una missione che crea nel contempo una "win-win situation" per tutte le parti chiamate in causa. Da una parte gli utenti ricevono buon cibo (in scadenza) a un prezzo ridotto, dall'altra le aziende contribuiscono a diminuire lo spreco, attirando (potenziali) nuovi clienti e generando entrate supplementari.

L'idea nasce dalla cuoca - Negli ultimi mesi, tra i vari ristoratori e commercianti che propongono questa offerta, è però spuntata anche una mensa di scuola dell'infanzia. Quella di Sementina, quartiere della Bellinzona aggregata, che offre una Magic Box, per 4,90 franchi. Per chiedere lumi sul perché di questa scelta e se essa possa fungere da "apri-pista" anche ad altre mense scolastiche cittadine, abbiamo interpellato l'Amministrazione delle Scuole della Città di Bellinzona. «La decisione d'iscriversi all'applicazione - precisa l'ufficio del Dicastero educazione, cultura, giovani e socialità della capitale - è nata su proposta della cuoca di Sementina».

Progetto pilota - Ogni mensa, infatti, ha piccoli scarti giornalieri dovuti alle assenze degli allievi o a un minor consumo. Ottimo cibo che sarebbe finito nella pattumiera e che la Città ha deciso di salvare tramite TooGoodToGo. «La mensa di Sementina è stata scelta quale progetto pilota», ci spiegano dal Comune.

Otto pasti salvati - E da quando ha preso il via questo progetto - era il 4 ottobre - alle vacanze autunnali, la cucina dell'istituto ha fatto degli avanzi per otto giorni (su sedici). Pasti che sono poi stati salvati tramite TooGoodToGo. «Nella prossima primavera il dicastero educazione, unitamente al suo capodicastero Renato Bison, e il Municipio valuteranno i risultati e decideranno di conseguenza se sia il caso di estendere l'iscrizione a questa start up anche per altre mense». Attualmente il Comune di Bellinzona conta tredici mense scolastiche sul proprio territorio.

