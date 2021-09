Effetto Covid Pass sulle vaccinazioni: «La fiammata c'è stata, ma si è già spenta»

BELLINZONA - L'introduzione dell'obbligo del certificato Covid per accedere all'interno di bar e ristoranti, ma anche in strutture culturali e per il tempo libero come musei e centri fitness, ha avvicinato la popolazione al vaccino. Non sono poche infatti le persone che, con il timore di dover stravolgere in modo sensibile le proprie abitudini, si sono annunciate per ricevere la propria prima dose del preparato di Pfizer o di Moderna.

Un fremito che però si è altrettanto rapidamente placato. «Il giorno dell'annuncio da parte del Consiglio federale (lo scorso 8 settembre), c'è stata una fiammata. Ma i numeri in questo momento mi dicono che quella fiammata si è già esaurita», conferma il farmacista cantonale Giovan Maria Zanini. Per alcuni giorni il numero d'iscrizioni è infatti aumentato - il primo giorno sono addirittura triplicate - ma poi si è tornati alla velocità di crociera che c'era prima dell'annuncio.

«È comunque ancora prematuro trarre delle conclusioni - fa notare Zanini - visto che il certificato Covid è entrato in vigore solo lunedì e bisogna aspettare che la situazione si assesti». Alcuni potrebbero infatti farsi avanti solo una volta resisi conto della necessità di essere muniti del Pass. Per quanto riguarda l'identikit delle persone toccate in modo particolare dall'annuncio del Governo, non sembra esserci una grande differenza fra giovani e meno giovani: «Sono stato poco fa al Centro di Giubiasco e tutte le categorie d'età erano rappresentate, dai 60 anni in giù», conclude il farmacista cantonale.