Inchiostro indelebile sulla pelle: troppa libertà per i tatuatori

LUGANO - La formazione professionale viene spesso riconosciuta come un fiore all’occhiello nell’apprendimento svizzero. Eppure nel nostro Paese, a oggi, non esiste una formazione di base regolamentata e riconosciuta dalla SEFRI (la Segreteria di Stato per la Formazione, la Ricerca e l’Innovazione) per chi vuole diventare tatuatore. In altre parole chiunque, da un giorno all’altro (e senza forzatamente avere le competenze adeguate), può decidere di aprire uno studio.

«In effetti è preoccupante che da noi non ci sia alcun obbligo, né di aver frequentato un corso d’igiene, né di essere formati da professionisti. Nel settore c’è una libertà esagerata», conferma Clara Podestà di Tattoo Institute. Per colmare questo sorprendente vuoto formativo, l’Istituto ha deciso di far nascere in Ticino “un’accademia di tatuaggio”.

A scuola di tattoo, ma non solo - «In realtà per ora non siamo ancora una scuola a tutti gli effetti, ma offriamo dei corsi con diversi moduli che spaziano dal corretto utilizzo della macchinetta alle norme d’igiene, fino ai materiali che possono essere utilizzati», illustra la coordinatrice. Ma non solo, perché per aprire uno studio occorrono anche nozioni legate alla gestione e al marketing: alle lezioni artistiche si affiancano quindi lezioni più legate al mondo dell’imprenditoria.

Dalla pelle sintetica a quella umana - Quello fatto di aghi e pigmenti è un mondo poco organizzato, quindi: «Tanti acquistano una macchinetta su internet e fanno gli autodidatti su famigliari o amici. Poi aprono lo studio», commenta Clara Podestà. Il nuovo percorso formativo di base prevede invece quattro giornate intere più venti ore di pratica su pelle sintetica, da fare in autonomia, ma sempre con il supporto di un esperto. E a fine corso, sempre supervisionati, si può finalmente tatuare una persona in carne e ossa.

Corsi consigliati, ma non obbligatori - A livello nazionale in realtà esiste un’Associazione svizzera dei tatuatori professionisti (ASTP), che si occupa dell’organizzazione di corsi d'igiene. Corsi consigliati, ma non obbligatori. «Come Tattoo Institute dobbiamo far riferimento all’unica associazione settoriale presente sul territorio, per questo motivo per approfonditi corsi d'igiene consiglieremo sempre ai nostri partecipanti di rivolgersi direttamente a loro. Anche se ci stiamo mobilitando per integrare un medico all’interno del nostro copro docenti».

Un fenomeno in crescita - Fatto sta che quello dei tatuaggi è un settore in espansione. Se fino a qualche anno fa gli studi in Ticino si contavano sulle dita di una mano, ora sono sempre più numerosi. Un trend che la pandemia sembra addirittura aver amplificato a causa della cosiddetta “mentalità YOLO”, acronimo per “you only live once”, ovvero si vive una volta sola. Che ha portato pure i ticinesi non solo a rivolgersi sempre più agli “artisti dell’inchiostro”, ma anche a realizzare piccoli disegni fai-da-te, a casa propria. Con tutti i rischi a livello di igiene che questa pratica comporta.