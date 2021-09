Chiuse per Covid, due scuole riaprono

BREGAGLIA - Gli allievi delle sedi scolastiche di Vicosoprano e Stampa, in Val Bregaglia (GR), oggi sono tornati sui banchi. Le scuole erano rimaste chiuse l'altro ieri e ieri, in attesa dei risultati dei test salivali del Covid-19 realizzati lunedì mattino sulle quattordici classi dei due istituti.

Ieri sera il Comune di Bregaglia, di cui Vicosoprano e Stampa sono frazioni, ha indicato in una nota che tutte le analisi hanno dato esito negativo e quindi l'insegnamento in presenza poteva riprendere.

Ieri in giornata il Comune aveva già comunicato i risultati per tredici delle quattordici classi. Un problema tecnico in laboratorio ha fatto di molto ritardare l'esito per la sesta classe di Vicosoprano, i cui risultati sono stati resi noti solo tardi ieri sera.

In un comunicato odierno, dal canto suo la Commissione scolastica di Bregaglia indica inoltre, senza fornire le ragioni del provvedimento, che su tutta l'area scolastica di Stampa vige, per tutte le persone presenti e fino a nuovo avviso, l'obbligo di indossare la mascherina.

Nulla è invece cambiato per la scuola di Maloja (in italiano Maloggia, pure frazione di Bregaglia): come annunciato negli scorsi giorni, dopo che venerdì 20 alunni e tre insegnanti sono risultati positivi, la sede rimarrà chiusa fino a lunedì prossimo 6 settembre compreso.