La casa anziani “ha vinto”

VACALLO - Il Consiglio di Stato ha notificato al Municipio di Vacallo l’approvazione della variante di Piano Regolatore finalizzato alla costruzione della casa anziani con il rigetto dei tre ricorsi privati. È lo stesso Esecutivo cittadino a comunicarlo, rallegrandosi della decisione.

«Questo progetto costituisce una grande opportunità, irripetibile e unica, per dotare il Comune e la regione Mendrisiotto di una struttura dedicata agli anziani, e non solo». Il Municipio loda pure la volontà di creare «un centinaio di posti di lavoro, oltre a un indotto interessante» per il Comune.

Salvo ulteriori ricorsi, sarà ora possibile sviluppare un bando di concorso per il progetto del comparto, prevedendone alcuni contenuti di base, quali casa anziani e spazio coperto multifunzionale e avere così una previsione dei costi più precisa (a suo tempo la Fondazione San Rocco si era detta pronta a investire 30 milioni di franchi, di cui circa 10 sussidiati dal Cantone). Sarà poi ancora competenza di Municipio e Consiglio comunale stabilire la volontà politica, i passi definitivi, eventuali altri contenuti e i costi.

Ma l'Esecutivo non dimentica i ricorsi e «auspica di poter dialogare con i ricorrenti per risolvere qualsiasi divergenza con soddisfazione reciproca» e «mira a un intendimento comune per cominciare presto a scavare le fondamenta del “Villaggio intergenerazionale dell’anziano”».