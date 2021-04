«Non dite più che i trasporti pubblici non ci sono»

BELLINZONA - «Da ieri è possibile muoversi all'interno dell'intero territorio cantonale con una comodità e una flessibilità senza precedenti». Con queste parole il Dipartimento del territorio (DT) ha presentato questa mattina a Bellinzona - assieme alle Ferrovie federali svizzere (FFS) e a Treni Regionali Ticino Lombardia (TILO) - le principali novità in termini di trasporto pubblico in Ticino, all’indomani dell’entrata in vigore del nuovo orario.

Con la messa in esercizio del doppio binario Contone-Tenero e il conseguente adattamento degli orari dei convogli ferroviari e delle linee del trasporto pubblico su gomma, l’offerta di trasporto pubblico è stata completata. La popolazione e i visitatori del Cantone Ticino potranno ora beneficiare di una rete più capillare, frequente e maggiormente attrattiva. Una rete che offre coincidenze ottimali bus/ferrovia attraverso, in particolare, un collegamento più efficiente e performante degli agglomerati di Lugano, Bellinzona e Locarno.

Giornata storica - Per il Ticino si tratta di un cambiamento rilevante. Non a caso il direttore del DT non ha esitato a parlare di «giornata storica». «Una giornata che purtroppo non abbiamo potuto celebrare come avremmo voluto». Con l'introduzione del nuovo orario i lavori sulla tratta ferroviaria ticinese non sono comunque ancora finiti, ha precisato. Ma grazie alle opere intraprese negli ultimi anni, «il governo cantonale ha spostato il trasporto pubblico a un livello di priorità più elevato: non si potrà piu dire che i trasporti pubblici in Ticino non ci sono o non funzionano», ha chiarito Zali.

Tempo più che dimezzato fra Lugano e Locarno - «Ora siamo davvero più vicini», ha sottolineato dal canto suo il Direttore Generale di Tilo Denis Rossi. Per percorrere la tratta Lugano-Locarno occorreranno infatti solo 29 minuti invece dell'ora e 4 minuti che serviva finora. Da Lugano a Bellinzona si passa dei 31 ai 18 minuti. «Possiamo finalmente parlare di città Ticino, visto che i benefici non riguardano solo i tre principali poli del cantone», ha spiegato Rossi. Il numero di treni Tilo passa da 397 a 465, il sistema transfrontaliero - 179 treni al giorno - per contro non cambia.

Il sistema dei trasporti pubblici - Il sistema dei trasporti pubblici in Ticino si fonda su tre livelli principali, è stato ancora spiegato in conferenza stampa: la spina dorsale ferroviaria (che garantisce i collegamenti internazionali, nazionali e tra le regioni del Cantone), i servizi regionali (che garantiscono la raccolta e distribuzione dei passeggeri dai nuclei urbani e regionali verso la periferia e viceversa) e, infine, i servizi urbani (che con frequenze più elevate, svolgono un ruolo chiave all’interno dei quattro agglomerati urbani del Cantone).

Le principali novità per i viaggiatori - Il servizio della linea TILO RE80 è ora completo con collegamenti ogni 30 minuti tra Locarno e Chiasso e ogni ora tra il Ticino e la stazione di Milano Centrale. Grazie alla bretella di Camorino e alla galleria di base del Monte Ceneri i passeggeri possono viaggiare direttamente da Locarno a Lugano in circa 30 minuti senza cambiare treno, con fermate a Tenero, Gordola, Riazzino, Cadenazzo, Sant’Antonino, Lugano, LuganoParadiso, Mendrisio, Chiasso, Como San Giovanni, Albate-Camerlata, Seregno e Monza.

Con l’introduzione completa della linea TILO RE80 i collegamenti TILO RE10 cessano di circolare. Per viaggiare da Lugano a Bellinzona sono a disposizione i collegamenti ferroviari TILO S10/S50, Eurocity e Intercity. Per continuare a servire la linea di montagna del Monte Ceneri è stata introdotta la nuova linea TILO S90 che collega ogni 30 minuti Lugano con Giubiasco, con fermate intermedie a LamoneCadempino, Taverne-Torricella, Mezzovico e Rivera-Bironico.

Ogni ora i collegamenti TILO S90 vengono prolungati da/per Mendrisio, con fermata nelle stazioni di LuganoParadiso, Melide, Maroggia-Melano, Capolago-Riva S. Vitale e Mendrisio San Martino. Anche i collegamenti TILO S10/S50 circolano via galleria di base del Monte Ceneri, portando a un risparmio sul tempo di viaggio tra Lugano e Bellinzona di circa 15 minuti.

Viene inoltre introdotto il nuovo capolinea nord a Biasca.

Gli orari di partenza della linea TILO S20 sono stati modificati ed è stato introdotto il nuovo capolinea nord a CastioneArbedo. Il collegamento TILO S30, grazie alla galleria di base del Monte Ceneri, vede un miglioramento delle coincidenze a Cadenazzo sia da/per Lugano, come anche da/per Bellinzona e da/per Locarno.

Finanziamento - Il credito quadro approvato dal Gran Consiglio il 26 maggio 2020 permette di far fronte alle spese cantonali per il trasporto pubblico per il quadriennio 2020-2023. L’onere lordo a carico di Cantone e Comuni è pari a 461,4 milioni di franchi. L’onere netto a carico del solo Cantone per il quadriennio è pari a 355,6 milioni di franchi. La spesa netta a carico del Cantone cresce di quasi il 50% dal 2020 al 2021, il che ben illustra la rilevanza del potenziamento messo in atto e ora ultimato.