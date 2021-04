«Quei rumori non ci hanno fatto dormire per mesi»

GORDOLA - Sono le 2.30 di un normale giorno settimanale. Ma c'è chi a Gordola proprio non riesce a prendere sonno. Tutta colpa dei lavori ferroviari effettuati nei pressi della stazione e legati al progetto di raddoppio del binario tra Contone e Tenero. Nonostante la realizzazione della via supplementare sia stata praticamente ultimata e dal 22 marzo i treni utilizzino entrambi i binari, sono infatti tuttora necessari alcuni lavori di rifinitura, che si protrarranno fino all'estate.

Tre ore di tranquillità al giorno - Benché contribuisca a migliorare la viabilità ferroviaria della regione, l'opera ha causato anche diversi disagi alla popolazione locale, tanto che sul tema è stata pure presentata un'interpellanza al Municipio. I lavori sono infatti in corso da oltre due anni e vengono effettuati anche di notte. «Abito in un palazzo situato proprio di fronte alla stazione e questi lavori non mi fanno dormire da mesi - spiega un residente -. Solitamente proseguono ininterrottamente fino alle 4, per poi riprendere alle 7». E nella sua situazione - fra locomotive accese, macchinari in funzione e pareti che vibrano - ci sarebbero molte altre persone.

La sicurezza prima di tutto - Fortunatamente, come detto, questi lavori sono ormai in dirittura d'arrivo. C'è però chi si interroga sull'opportunità di effettuarli di notte, quando potrebbero essere svolti durante il giorno o perlomeno nelle ore serali. «In questo caso la sfida maggiore è stata quella di costruire un secondo binario, accanto a quello che già esisteva, con la linea ferroviaria sempre in esercizio. Di conseguenza per alcuni lavori occorre operare di notte, sia per garantire la sicurezza del personale attivo sul cantiere, sia per la sicurezza del traffico ferroviario», spiega la portavoce delle FFS Roberta Alessia Trevisan. Ciò nonostante, «i collaboratori attivi sui cantieri si adoperano affinché i disagi dovuti ai rumori siano ridotti al minimo», assicura.

Impensabile indennizzare i residenti - Va detto che le FFS comunicano regolarmente i lavori previsti e ringraziano la popolazione per la comprensione dimostrata. Una premura che però per molte persone non è sufficiente. Allora perché non pensare a un piccolo "indennizzo" per chi subisce questi disagi, come delle giornaliere gratuite o dei buoni? Oltre a essere sicuramente un gesto apprezzato (e che avrebbe un impatto positivo sull'immagine delle FFS), sarebbe in fin dei conti un'operazione a costo decisamente limitato. «Capiamo le motivazioni di chi chiede degli indennizzi per i disagi. Tuttavia, anche per una questione di parità di trattamento verso tutti (clienti e residenti), non sono previsti. Va anche considerato che questi lavori sono indispensabili per garantire la sicurezza e lo sviluppo del traffico ferroviario», precisa la portavoce.