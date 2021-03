«Quattro nuovi positivi in altrettante classi»

CHIASSO - «Quattro nuovi casi positivi in altrettante classi». Questo è il risultato dei test a tappeto effettuati ieri presso le scuole elementari di Chiasso. A riferirlo è lo stesso istituto in una nota, nella quale viene precisato che le classi interessate sono la 1A, la 3B (già in quarantena), la 3C e la 4A. «Le famiglie dei quattro bambini - precisa la Direzione - sono già state informate dal laboratorio che ha eseguito i test».

Scuola chiusa fino dopo Pasqua - Questi quattro nuovi casi fanno salire a sei (su quindici) le classi messe preventivamente in quarantena nelle ultime due settimane. Secondo l'istituto questo dimostra che il «virus circola» e che non è possibile escludere che altri bambini possano infettarsi. Per questo motivo - e ritenuto che manca solo un giorno e mezzo di scuola allo stop delle lezioni - l'Ufficio del medico cantonale ha deciso di lasciare chiuso l'istituto fino alla fine delle vacanze di Pasqua.

Occhio alle false sicurezze - Le classi che non hanno avuto casi positivi non dovranno attenersi alla quarantena, anche se, come ricordato ai genitori dalla Direzione, un test negativo non deve dare «false sicurezze». Esso infatti è solo «una fotografia istantanea» del momento in cui è stato effettuato e «non esclude» un'incubazione della malattia. Per i genitori sarà dunque importante continuare a vigilare sulla salute dei propri figli e in caso di comparsa di sintomi dovranno rivolgersi subito a un medico.