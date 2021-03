Test a tappeto alle elementari: «Partecipazione massiccia»

CHIASSO - Sono stati effettuati questa mattina i test a tappeto presso le scuole elementari di Chiasso, confrontate di recente con alcuni casi di coronavirus e con la conseguente quarantena di alcune classi.

Un provvedimento, deciso negli scorsi giorni dall'Ufficio del medico cantonale e che ha toccato allievi, docenti e personale scolastico, che è stato preso per fronteggiare la diffusione delle nuove varianti in un contesto in cui i bambini non sono obbligati a portare la mascherina. In effetti, come spiegato dal Decs la scorsa settimana, ora basta un solo caso positivo per mandare in quarantena l'intera classe.

La Direzione della scuola, in una lettera inviata ai genitori, faceva affidamento su un'adesione di massa ai test salivari non obbligatori. E sembra che il messaggio sia passato. «È andato tutto bene», precisa telefonicamente il Direttore dell'Istituto comunale di Chiasso Carlo Formenti. «Siamo molto contenti perché la partecipazione al test è stata massiccia sia tra i bambini che tra i docenti e non abbiamo riscontrato problemi di nessun genere. Gli allievi sono stati accolti in classe e hanno aspettato il loro turno facendo le loro attività. È stato un po' più lungo di quello che ci aspettavamo, ma tutto è andato per il meglio».

In totale circa 240 i bambini si sono sottoposti al provvedimento, anche se il Direttore non può fornire cifre esatte. «Non avendo il dettaglio di ogni classe non posso dire quanti fossero gli assenti. Ma vedendo così in generale lo hanno fatto praticamente tutti». Sono infatti pochissimi i genitori che hanno preferito non mandare a farsi testare i propri figli. «Un paio di loro - precisa Formenti - mi ha scritto durante il weekend dicendo che non avrebbe portato il figlio a scuola. Ma sono proprio pochissimi casi».

Intanto le lezioni fino a martedì proseguiranno a distanza. L'Istituto è infatti chiuso in attesa dei risultati che arriveranno domani alle 17.00. «Tutti gli allievi devono stare a casa in quarantena». La speranza è che si possa riaprire mercoledì. Ma tutto dipenderà, naturalmente, dall'esito dei tamponi. Dovessero esserci molti positivi, infatti, il rischio è quello che tutto l'Istituto finisca in quarantena, come già accaduto in passato a Morbio.

Ti-Press (Davide Agosta)