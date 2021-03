A Lugano è nata una stella (Michelin)

LUGANO - Da oggi in Ticino risplende una stella in più, ed è quella del ristorante "I due Sud" dell'hotel Splendide Royal di Lugano. Lo chef Domenico Ruberto ha ricevuto oggi il prestigioso riconoscimento della guida Michelin, dalle mani del rappresentante di Pernod Richard Andrea Bianco.

Il ristorante "I due Sud" è una delle tre new entry ticinesi nella famosa guida culinaria, assieme al ristorante Principe Leopoldo (nell'hotel Villa Principe Leopoldo) e e al Meta (all'interno di Palazzo Mantegazza). Nel 2021 in Ticino sono stati inoltre confermati nella Guida Michelin i seguenti ristoranti ticinesi con una stella: Locanda Orico (Bellinzona), La Brezza (Ascona), Locanda Barbarossa (Ascona) e Galleria Arté al Lago (Lugano). Confermate le due stelle per il ristorante Ecco (Ascona), unico in Ticino.

In Svizzera sono in tutto 24 i ristoranti a due stelle (quattro in più rispetto all'anno scorso). Stabili invece i ristoranti tri-stellati: lo Cheval Blanc by Peter Knogl a Basilea, Le Restaurant de l'Hotel de Ville a Crissier (VD) e Schloss Schauenstein a Fürstenau (GR).

tipress