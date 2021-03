I molinari in assemblea "extra muros"

LUGANO - Autogestiti "extra muros" alla Foce del Cassarate. I "muros" sono quelli del vicino ex Macello, che i Molinari rischiano di dover lasciare per sempre. E appunto per discutere dello sgombero imminente, circa un centinaio di persone si sono riunite oggi pomeriggio sul lungolago.

L'assemblea aperta al pubblico è stata convocata per le 14, e si è svolta senza disordini né interventi di polizia. Nei giorni scorsi un volantino aveva invitato la popolazione all'incontro, con lo scopo di «esprimersi e autodeterminarsi negli spazi che ritiene opportuni, nel rispetto delle sensibilità di ciascun*».

La discussione è proseguita per un paio d'ore, senza arrivare a una decisione operativa. Il Municipio di Lugano giovedì ha lanciato un ultimatum agli autogestiti, inviando una lettera di disdetta che concede un tempo di 20 giorni per liberare lo spazio occupato. L'esecutivo ha tuttavia lasciato aperta una finestra di dialogo, per arrivare - entro i termini indicati - a una via d'uscita condivisa.

tipress