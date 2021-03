Sporcarsi le mani per ripulire la città

BELLINZONA - La pandemia ha lasciato delle conseguenze anche sul suolo pubblico: bottiglie e bottigliette, scatole di pizza, cartacce di ogni genere, sparse un po’ ovunque. Le misure sanitarie in vigore da circa un anno portano giovani e meno giovani a ritrovarsi molto più spesso all’aperto, negli spazi pubblici, dove condividere dei momenti in compagnia. Poi però a fine incontro sul terreno restano spesso molti rifiuti – dimenticati, oppure depositati accanto a contenitori strapieni che non sono stati svuotati.

I Verdi del Bellinzonese credono che in questa situazione sia necessario rimboccarsi le maniche, darsi da fare per offrire una bella ripulita, sensibilizzare sulla questione del littering, ricordare alle autorità quanto indispensabile sia garantire un servizio tempestivo di vuotatura dei cestini e dei bidoni della spazzatura presenti in città e nei suoi spazi verdi.

Per questo motivo hanno deciso di lanciare una serie di azioni anti-littering in diversi punti della città, nei suoi quartieri, per mostrare come occorra davvero fare qualcosa e per sottolineare quanto importante sia sensibilizzare sulla questione dei rifiuti abbandonati.

Queste azioni si terranno:

A Bellinzona, sabato 20 marzo alle 14.30

A Sementina/Monte Carasso, domenica 21 marzo alle 10.30

A Giubiasco/Camorino, sabato 27 marzo alle 10.30

A Gudo, sabato 27 marzo alle 14.30

A Gnosca/Gorduno, domenica 28 marzo alle 10.30

I Verdi del Bellinzonese invitano tutti ad unirsi a queste azioni per l’ambiente. Affinché sia possibile rispettare le norme sanitarie in vigore è necessario annunciare la propria partecipazione: verranno creati dei gruppi composti da 15 persone al massimo.