Non c'è più Comi, ma il SACD è ancora nel mirino di Robbiani

MENDRISIO - L'Associazione assistenza e cure a domicilio del Mendrisiotto (SACD) ha sostituito il suo presidente. A Giorgio Comi è subentrato il sindaco di Chiasso, Bruno Arrigoni. Un «grande sollievo» per Massimilano Robbiani (che in dicembre aveva ancora sollevato la questione). Che però non è ancora soddisfatto.

Il consigliere comunale leghista ora punta il dito contro la carica di vicepresidente SACD. Che non è andata alla municipale di Mendrisio Françoise Gehring (subentrata a Comi), ma alla sindaca di Morbio Inferiore, Claudia Canova. «Penso che Mendrisio non dovrebbe stare con le mani in mano e accettare questa decisione da comparsa. Siamo pure il principale polo del distretto».

Ecco quindi che Robbiani ha inoltrato un'interrogazione al Municipio per capire se intenda «intervenire affinché si faccia ordine nel comitato dell’associazione».