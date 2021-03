Emergono altri due positivi dai test a tappeto al Liceo Lugano 2

SAVOSA - L'indagine ambientale condotta venerdì scorso al Liceo cantonale di Lugano 2 ha portato alla scoperta di altri due allievi positivi al coronavirus. Il test di massa per studenti e docenti dell'istituto luganese era stato messo in atto dall'Ufficio del medico cantonale - d'intesa con il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (Decs) - a seguito della positività di otto persone e alla conseguente messa in quarantena di due classi.

«L’adesione all’iniziativa - precisano il Decs e il Dss in una nota congiunta - è stata molto positiva, con oltre il 90% delle persone interessate che si sono sottoposte al test». Ben 710 tra allievi e docenti dell'istituto vi hanno infatti aderito. Di questi, come detto, due studenti della stessa classe - posta in quarantena - sono risultati positivi al Covid-19.

Il numero di casi positivi emersi dai test, fortunatamente contenuto, ha permesso ad allievi e docenti di proseguire l’attività scolastica in maniera ordinaria.