Denuncia "il malandazzo" in ufficio, parte la procedura di licenziamento

BELLINZONA - "Errare humanum est, perseverare diabolicum". Si intitola così la lunga interpellanza presentata dal gruppo MPS-POP-Indipendenti al Consiglio di Stato sul tema "gestione di casi di molestie presso il DSS". L'atto parlamentare svela e ripercorre nel dettaglio una vicenda, di cui ha riferito ieri il Caffè, riguardante l'Istituto delle assicurazioni sociali (IAS) di Bellinzona con protagonista una donna assunta (inizialmente come stage di formazione URC) presso l'Ufficio delle prestazioni a novembre 2016 e nominata a inizio 2018. Un percorso professionale riassunto in un lungo dossier indirizzato, in data 28 agosto 2020, al direttore del DSS, Raffaele De Rosa.

Abuso di potere e sessismo - Il racconto della donna è dettagliato e articolato. Si legge di un malessere generale dei dipendenti (Servizio IPG) dovuto a «una sorta di gerarchia atta all'abuso di potere». Ma anche di «frasi fuori luogo e sessiste del Capo servizio».

Ritorsioni - Vista la mole di lavoro, a un certo punto la donna avrebbe sollevato il problema della mancanza di personale: «Non l'avessi mai fatto - scrive -. Da quel momento sono diventata la dipendente che non aveva voglia di lavorare, che non era in grado di svolgere il suo lavoro. La stessa sorte è capitata alla mia collega che dopo 25 anni di servizio ha deciso di denunciare ai superiori il mal funzionamento del Servizio. Risultato: si è ritrovata obbligata a firmare un trasferimento da lei non voluto».

Il Covid in ufficio (non notificato) - La situazione non sarebbe migliorata con il cambio della capogruppo, anzi. Tanto che la donna a un certo punto si sarebbe «lasciata prendere dallo sconforto», risentendone anche la sua salute. Nel frattempo, è iniziato il periodo Covid. E lei si sarebbe ammalata in ufficio. «Ha iniziato a lavorare nell'ufficio un nuovo collega che, purtroppo, dopo alcune settimane è dovuto rimanere a casa in malattia - si legge nel suo dossier -. Dopo pochi giorni dalla sua assenza, mi sono comparsi dei sintomi leggeri, ho avvisato il Capo servizio e mi sono assentata per 10 giorni. Solo in seguito, dopo molto tempo, io e le mie colleghe siamo venute a sapere che l'assenza del nuovo collega (con cui avevamo lavorato a stretto contatto) era dovuta al risultato positivo al test per il Covid-19. Nessuno ci aveva avvisate».

Si sente presa di mira - A fine maggio 2020 la collaboratrice dell'IAS dice avere «provato a chiedere alla Capo gruppo di parlare della situazione», ricevendo risposta negativa. «Si sono susseguiti altri episodi volti a denigrarmi e a togliermi credibilità sul posto di lavoro». La donna è un fiume in piena e parla di «comportamenti sistematici e prolungati nel tempo e lesivi alla personalità del lavoratore».

Il ricorso a un legale - Il tutto sarebbe sfociato in un colloquio il 20 agosto 2020, a cui erano presenti Direttore dell'IAS, Capo ufficio, Capo servizio, Capo gruppo, Assistente del personale e una collega. «Vorrei comunicarvi che sto subendo mobbing da parte della Capo gruppo, appoggiata dal Capo servizio», dice. «Visto che il colloquio stava prendendo una piega che non mi piaceva, ho comunicato che mi sarei riaggiornata, se avessero voluto, ma in presenza di un legale».

Il ruolo del direttore - Gli interpellanti riferiscono che il 15 ottobre 2020, «oltre un mese e mezzo dopo essere venuto a conoscenza di questa grave situazione, il direttore del DSS affida a una delle persone coinvolte, ossia il direttore dello IAS Sergio Montorfani di “condurre i necessari accertamenti affinché sia fatta al più presto chiarezza su eventuali colpe o responsabilità"». Lui, il 18 novembre 2020, al termine di un periodo d’inabilità della dipendente, le comunica che «in considerazione della procedura in corso, un suo rientro in servizio con presenza in sede è inopportuno» e la invita a lavorare da casa. Raffaele De Rosa, sollecitato dal legale della dipendente, in una mail del 24 dicembre 2020 conferma d’essere costantemente informato sulla vertenza.

Prospettata la disdetta - L'epilogo arriva il 21 gennaio 2021: «Il Consiglio di Stato comunica che nei confronti della signora è prospettata la disdetta del rapporto di impiego», considerato (tra le altre cose) che «dottrina e giurisprudenza ammettono che lo scioglimento del rapporto di impiego per giustificati motivi può essere pronunciato qualora il dipendente non fosse più in grado di assolvere il proprio compito o si instaurasse una situazione incompatibile con il buon funzionamento del servizio, suscettibile di pregiudicare il compiuto soddisfacimento dell’interesse pubblico da parte dell’amministrazione» e che «la signora ha minato la fiducia dei suoi superiori compromettendo in modo irreversibile il rapporto di fiducia che deve necessariamente sussistere nei confronti di un dipendente pubblico».

L'interpellanza - Storia chiusa? Non per l'MPS, che porta la questione davanti al Governo. «Dagli errori passati non si vuole proprio trarre insegnamento?», domandano i deputati, facendo riferimento a «i recenti dibattiti parlamentari su un caso, sicuramente di diversa natura, che ha coinvolto un funzionario del DSS».