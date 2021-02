Spettacolare slavina immortalata dalle piste da sci

CAMPO BLENIO - Era la prima volta che suo figlio di quattro anni e mezzo metteva gli sci. E probabilmente il piccolo non si scorderà mai della giornata di ieri, martedì, a Campo Blenio. Attorno alle 13 mamma e bimbo hanno infatti assistito a una scena spettacolare, di rara bellezza. Un'imponente massa di neve si è staccata dal Sosto, una montagna nella zona, situata di fronte alle piste. La slavina è stata immortalata da più persone. «Faceva effetto – racconta la nostra interlocutrice –. Siamo rimasti tutti a bocca aperta».

L'episodio tuttavia non sorprende più di tanto. Complici vari fattori climatici, nelle ultime settimane gli esperti avevano diramato un'allerta valanghe per l'Alto Ticino, citando in particolare la Leventina, la Val di Blenio e l'alta Vallemaggia. «Si tratta di fenomeni piuttosto ricorrenti in questo periodo – spiega Giorgio Musso, membro della Società Cooperativa Impianti Turistici Campo Blenio-Ghirone, interpellato da Tio/20Minuti –. Stavolta forse la caduta di neve è stata un po' più spettacolare di altre volte. Nessun pericolo ovviamente per gli sciatori, dal momento che queste montagne sono decisamente lontane dalle piste. Diciamo che è una delle attrazioni a cui un nostro utente può assistere, se ha la fortuna di cogliere l'attimo giusto. Sciare a Campo Blenio è bello anche per questo».