Tornano i Tilo fra Varese e Malpensa

BELLINZONA - A partire da lunedì prossimo (1° febbraio 2021) i treni TILO torneranno integralmente in servizio sul territorio italiano della linea S50 (Bellinzona-Lugano-Mendrisio-Varese-Malpensa). La ripresa dei collegamenti è stata infatti concordata fra le autorità svizzere e italiane.

Con questa modifica, l’offerta ferroviaria torna a essere come da orario ufficiale. Restano comunque in vigore le misure di protezione per i trasporti pubblici previste dalle autorità dei due Stati in base al territorio nazionale di riferimento.

Alla pagina web www.tilo.ch/coronavirus sono consultabili tutte le relative informazioni, costantemente aggiornate.