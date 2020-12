Scomparso da otto giorni, è stato ritrovato senza vita

BRISSAGO - È stato un Natale in apprensione quello delle persone vicine a U.R., scomparso da Brissago sabato 19 dicembre. Le ricerche del 78enne sono proseguite fino a oggi, fino a quando è arrivato il triste esito: alle 11 il suo corpo senza vita è stato rinvenuto in una zona impervia sopra la dogana di Madonna di Ponte. Stando a una prima ricostruzione e per cause che l'inchiesta dovrà stabilire - riferisce la polizia cantonale -, l'uomo è rimasto vittima di una caduta.

U.R., classe 1942, era stato visto l’ultima volta alle 14:30 di otto giorni fa in Via Leoncavallo 33, all’esterno della Banca Raiffeisen di Brissago. La polizia cantonale aveva diffuso un avviso di scomparsa alla vigilia di Natale.

Le ricerche sono state effettuate da agenti della polizia cantonale, dal Soccorso alpino svizzero (SAS), dal gruppo cinofilo ART (Alpine Rescue Team) e da persone del municipio di Brissago.

Foto lettore Tio/20minuti