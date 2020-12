Da Santo Stefano Campo Blenio apre con numeri ridotti e take away

CAMPO BLENIO - Campo Blenio apre i suoi impianti a partire dal 26 dicembre. Nelle giornate di bel tempo l'accesso alle piste - precisa la direzione in una nota - sarà consentito ai possessori delle stagionali di Campo Blenio e Nara o a chi deciderà di comprarla sul posto. Luce verde anche per coloro che frequenteranno le lezioni della locale Scuola Sci. Un massimo di duecento giornaliere potranno essere acquistate telefonando allo 091.872.21.15.

La direzione di Campo Blenio precisa pure che da Santo Stefano saranno in funzione il tappeto mobile, lo sci-lift piattello e Fopp Zott, la pista di fondo, quella di ghiaccio e il parco giochi sulla neve.

Per evitare grandi assembramenti non si esclude la possibilità di chiudere a Olivone, la strada che porta a Campo Blenio, mentre per quanto riguarda la ristorazione saranno aperti quattro punti take-away (Casa Greina, Cupola, Sci Bar e bar Acca al laghetto). Non ci sarà nessuna possibilità di consumare i pasti seduti o in piedi nelle vicinanze dei punti vendita.