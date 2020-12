Parlamento spaccato in due sul congedo maternità

MENDRISIO - 37-37. Palla al centro. In Gran consiglio è tutto da rifare sul congedo maternità. La votazione del Rapporto di maggioranza si è conclusa con 37 voti favorevoli e 37 contrari. È uno l'astenuto, che avrebbe potuto far pendere l'ago della bilancia da una delle due parti.

L'idea di prolungare il congedo maternità da 14 a 20 settimane resta quindi in stand-by. La proposta di un congedo maternità cantonale pagato dalla quindicesima alla ventesima settimana dopo il parto era contenuta nell'iniziativa parlamentare del 14 dicembre 2017 presentata nella forma generica da Raoul Ghisletta e cofirmatari. Il Governo aveva preso posizione concludendo di essere contrario all'introduzione in Ticino di un ulteriore congedo pagato per maternità.

Il rapporto di maggioranza della Commissione sanità e sicurezza sociale invitava il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa. «L'attuale situazione economica e sociale generata in particolar modo dalla pandemia Covid-19 non permette di andare a caricare di ulteriori costi sia lo Stato sia l'economia - si legge nel rapporto -, e l'aumento prospettato non andrebbe ad aumentare le nascite». La minoranza della Commissione (Rapporto di minoranza), invece, riteneva opportuno mantenere le 14 settimane di maternità più le 2 di paternità proposte dalla Confederazione e accettate dal popolo il 27 settembre 2020.

Tutto da rifare, dunque. Il congedo maternità "allungato" tornerà in aula nella prossima sessione del 2021.