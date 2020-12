I treni si fermano al confine

BELLINZONA - Stop ai collegamenti ferroviari tra Svizzera e Italia. Una misura che scatterà il prossimo giovedì 10 dicembre, legata a un recente decreto delle autorità italiane. Sono infatti previste misure inattuabili nell'esercizio del traffico ferroviario internazionale. Si parla, per esempio, di misurazione della febbre a tutti i passeggeri.

Da giovedì fino a nuovo avviso, sia i treni a lunga percorrenza che quelli regionali TILO circoleranno soltanto fino al confine. Continueranno invece a circolare i convogli del traffico regionale tra Briga e Domodossola.

Offerta in Svizzera

Gli EC sull’asse del Gottardo circolano regolarmente tra Zurigo, rispettivamente Basilea e Chiasso. Da Chiasso direzione Italia i treni sono soppressi.

Gli EC sull’asse del Lötschberg circolano regolarmente tra Basilea e Briga, da Briga direzione Italia i treni sono soppressi.

Gli EC sull’asse del Sempione sono soppressi. Solo l’EC39 così come l’EC42/44 circolano tra Ginevra e Briga.

Il treno trinazionale (Francoforte-Milano) EC52 così come il 451/151 circola fino all’11.12 tra Briga e Francoforte, rispettivamente tra Francoforte e Chiasso. Il 12.12 il treno 451/151 circola ancora tra Francoforte e Chiasso, il treno 52 tra Briga e Basilea SBB. A partire dal cambiamento d’orario del 13.12 i treni circolano unicamente tra Briga e Basilea, rispettivamente tra Basilea e Chiasso e sono soppressi sia in Italia che in Germania.

Gli RE della BLS tra Briga e Domodossola continuano a circolare.



Soppressioni nel traffico regionale TILO

Tutto il traffico ferroviario transfrontaliero TILO è sospeso in territorio italiano. La misura è momentaneamente limitata a soli tre giorni in attesa di chiarimenti e indicazioni relativi alla corretta applicazione del Dpcm da parte delle autorità italiane. Il traffico ferroviario in territorio svizzero non subirà riduzioni, a eccezione della soppressione dei servizi notturni pigiama TILO già in vigore.

Per i servizi TILO sono previste le seguenti limitazioni:

RE10 (Erstfeld-Bellinzona-Lugano- Chiasso-Como-Milano)

Il servizio è soppresso tra Chiasso e Milano Centrale.

In territorio italiano circola un servizio sostitutivo tra Como e Milano Centrale.

S10 (Bellinzona-Lugano-Chiasso- Como)



Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como.



S30 (Cadenazzo-San Nazzaro-Luino-Gallarate)



Il servizio è soppresso tra San Nazzaro e Luino/Gallarate.



S40 (Varese-Stabio-Mendrisio- Chiasso-Como)



Il servizio è soppresso tra Chiasso e Como e tra Stabio e Varese.



S50 (Bellinzona-Lugano-Mendrisio- Stabio-Varese-Malpensa)



Il servizio è soppresso tra Stabio e Malpensa.