La festa benefica si sposta sul web

MENDRISIO - Raccogliere fondi in tempo di Covid? Non è una passeggiata, in particolare se di solito la raccolta prevede l'organizzazione di una festa.

È questa la situazione in cui si trova il Club del Tappo, l'associazione benefica nata in Ticino nel 2001, che non intende però rinunciare all'appuntamento con la solidarietà. Ecco dunque che la festa “Il Tappo di Natale” diventa “Il Tappo (virtuale) di Natale” e andrà in scena il prossimo 19 dicembre a partire dalle 19.

Ma come? Si tratterà di un evento online, che sarà trasmesso in diretta dagli studi Rescue Media di Mendrisio attraverso le pagine Facebook del Club del Tappo e di Radio Morcote International.

Ognuno festeggerà quindi a casa propria, nel pieno rispetto delle norme anti-coronavirus. E lo potrà fare ordinando il proprio AperoPacco contenente prodotti ticinesi per un ricco aperitivo per due persone. Un pacco che sarà consegnato direttamente a casa. L'acquisto contribuirà a raccogliere fondi per l'associazione oltre a ottenere l'invito esclusivo per la festa live.

Saranno tre ore di diretta durante le quali gli ospiti potranno condividere i loro festeggiamenti inviando foto dei loro brindisi, dell’apertura dell’AperoPacco, dediche audio e video via Social o via whatsapp (079.582.64.19), cantare, augurare Buon Natale ai propri cari e ovviamente divertirsi ballando! Una festa unica e imperdibile che darà la possibilità di riunirsi e condividere sorrisi e risate in totale sicurezza.

Più info su www.clubdeltappo.ch