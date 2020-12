Pronta al via, la SOB crea «oltre 200 posti di lavoro», ma non in Ticino

BELLINZONA / SAN GALLO - A dodici giorni dal cambio di orario, la Südostbahn SOB si prepara a iniziare la sua attività sulla tratta panoramica del Gottardo. In un comunicato odierno definisce la data del 13 dicembre prossimo come «una pietra miliare nella storia dell'impresa» e annuncia di aver creato o di essere in procinto di creare, dal 2019 alla fine del 2021, «oltre 200 posti di lavoro». Nessuno di essi, però, sarà in Ticino.

«Essere in grado di creare nuovi posti di lavoro, soprattutto nei tempi difficili dell’epidemia di Covid-19, è un altro aspetto positivo del nostro impegno imprenditoriale», sottolinea il direttore, Thomas Küchler, citato nella nota stampa.

Saranno richiesti macchinisti, addetti all’assistenza clienti e alla manutenzione. Ma qualcuno di loro avrà come base il Ticino? No, fa sapere la società: «Per l'esercizio del Treno Gottardo, stiamo creando nuovi posti di lavoro soprattutto a Erstfeld (macchinista di locomotive) e Arth-Goldau (macchinista di locomotive e assistente clienti)», ci informa il portavoce Conradin Knabenhans. I posti di lavoro collegati alla SOB a sud delle Alpi saranno solo indiretti: «In Ticino, la Südostbahn collabora con le FFS. Una dozzina di macchinisti delle FFS gestiranno alcuni treni del Treno Gottardo da Bellinzona e Locarno. Inoltre, i treni parcheggiati durante la notte in Ticino saranno puliti dal personale delle FFS», spiega il responsabile della comunicazione.

Il personale dell'azienda sangallese crescerà soprattutto nella Svizzera tedesca e in relazione a un'altra nuova tratta acquisita dalla SOB: la "Aare Linth". «L'ampliamento di circa 200 nuovi posti di lavoro sarà completato entro la fine del 2021, quando la Südostbahn prenderà in consegna anche la seconda linea a lunga percorrenza "Aare Linth" (Berna-Olten-Zurigo-Coira)», afferma Knabenhans. La SOB arriverà così a oltre 800 dipendenti dai 610 del 2019 e i 740 attuali.

La linea del Gottardo - gestita da Südostbahn in condivisione del marchio con le FFS - crea nuovi collegamenti diretti senza cambi tra la Svizzera tedesca e il Ticino. A causa dei cantieri

in Ticino, con il cambio di orario i treni partiranno inizialmente solo da Bellinzona e, dal 5 aprile 2021, da Locarno. I convogli circoleranno in direzione nord ogni ora alternativamente nelle tratte Lucerna–Olten–Basilea e Zugo-Zurigo.