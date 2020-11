A mali estremi, estrema solidarietà

LUGANO - «Successo senza precedenti» sabato per la raccolta benefica condotta dal Lions e Leo Club a Lugano. Nel supermercato Migros di via Pretorio i volontari hanno raccolto ben 136 casse di viveri e prodotti per la persona, donati dai clienti a favore dei bisognosi.

I membri dei Club hanno allestito un picchetto di beneficenza dalle 8 del mattino alle 7 di sera, all'ingresso del supermercato, invitando i clienti a "fare la spesa" per le famiglie ridotte in difficoltà economica a causa della pandemia. I prodotti donati verranno consegnati al Tavolino Magico. Nella storia del Club il risultato «è senza precedenti» si legge in un comunicato.