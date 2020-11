Quartiere Officine: se ne discute online

BELLINZONA - Nelle scorse settimane, il progetto del nuovo Quartiere Officine è stato presentato alla popolazione per mezzo di un'esposizione rimasta visitabile fino a ieri in Piazza del Sole a Bellinzona. Ora, il Partito socialista intende aprire una discussione sul progetto nel corso di una diretta Facebook che si terrà martedì 17 novembre alle 20 sulla pagina del PS di Bellinzona.

«Desideriamo confrontare le opinioni di alcuni invitati e raccogliere le osservazioni della nostra base», scrive la sezione locale del partito in un comunicato odierno. «Lo scopo di questa serata è quello di raccogliere le opinioni che permetteranno al comitato della Sezione del PS di Bellinzona di partecipare alla consultazione promossa dal Municipio tenendo conto delle diverse opinioni espresse dalla nostra base», continua.

Dopo una breve presentazione del progetto, prenderanno la parola, oltre al sindaco di Bellinzona Mario Branda (PS): Henrik Bang, ing. forestale, Consigliere comunale per l’Unità di sinistra e Gran consigliere; Prisca Barenco, docente e abitante del quartiere adiacente alle Officine, Sezione di Bellinzona del Partito socialista; Ernesto Tino Bolliger, architetto, titolare di uno studio di architettura a Bellinzona; Alberto Casari, docente, Consigliere comunale per l’Unità di sinistra; Sabrina Contratto Ménard, architetta, Presidente della giuria del Mandato di studi in parallelo per lo sviluppo e integrazione urbana del quartiere Officine; Michele Egloff, sociologo, docente e ricercatore SUPSI, membro del Comitato della sezione di Bellinzona del PS; Paola Falconi, studentessa di Master in architettura; Renato Magginetti, architetto FAS; Antoine Ndombele, operaio Officine FFS Bellinzona, consigliere comunale per l’Unità di sinistra; Gian Paolo Torricelli, docente di geografia urbana e responsabile dell'Osservatorio dello sviluppo territoriale presso l'Accademia di architettura di Mendrisio; Renato Züger, docente, Capo gruppo dell’Unità di sinistra in Consiglio comunale.