Il nuovo direttore artistico del Locarno Film Festival è Giona Nazzaro

LOCARNO - La nuova direzione artistica del Locarno Film Festival sarà assegnata a Giona Nazzaro, critico cinematografico che ha già collaborato in vari momenti con la kermesse. Assumerà il pieno incarico il 1° gennaio 2021, e lavorerà da subito al fianco di Nadia Dresti, responsabile ad interim della direzione artistica sino a fine dicembre 2020. Nadia Dresti manterrà la responsabilità del coordinamento di Locarno pro anche nei primi mesi del 2021, fino a nuovo avviso.

L’annuncio è arrivato dal GranRex Auditorium Leopard Club di Locarno. «Con Giona Nazzaro abbiamo la persona che corrisponde pienamente al profilo artistico del Locarno Film Festival. Solide competenze, grande conoscitore della nostra manifestazione, capacità progettuale per l'indispensabile futura innovazione in campo digitale del nostro Festival. Giona A. Nazzaro ha una mentalità internazionale e allo stesso tempo un forte legame con il Ticino e la Svizzera» ha dichiarato il presidente Marco Solari.

«È un onore dirigere il Locarno Film Festival, istituzione che ha sempre promosso il cinema d’autore e di qualità, oggi più che mai un laboratorio di grande vitalità proiettato verso il futuro dell’immagine in movimento. Mi metterò subito al lavoro nella speranza di poter riaprire Piazza Grande, cuore pulsante della manifestazione e simbolo della resistenza del cinema. È un compito che assumo con gioia, consapevole delle sfide che ci attendono» ha commentato Nazzaro. «Sono arrivato per la prima volta a Locarno tanti anni fa da spettatore. Qui ho trovato una comunità. E la grande sfida oggi è tenere insieme proprio questa comunità del cinema».

Chi è Giona Nazzaro - Delegato generale della Settimana Internazionale della Critica della Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia dal 2016 e membro del comitato artistico di IFFR – International Film Festival di Rotterdam, Giona A. Nazzaro nasce a Zurigo nel 1965. Laureato in Lingua e letteratura tedesca e inglese, è stato già programmatore e curatore del comitato di selezione di Visions du Réel di Nyon dal 2010 al 2020 e ha anche partecipato al Locarno Film Festival in qualità di moderatore. Giona A. Nazzaro ha collaborato con diversi Festival di cinema come il Torino Film Festival, il Festival internazionale di Roma e il Festival dei Popoli di Firenze. È stato autore e curatore di monografie dedicate a registi come Gus Van Sant, Spike Lee e Abel Ferrara. Ha inaugurato lo studio del cinema di Hong Kong in Italia, curando diversi libri, e approfondito lo studio di nuove strategie della narrazione seriale televisiva. Interessato alle nuove tecnologie nel cinema e nell’arte, è professore di Media Design and MultiMedia Arts alla NABA (Nuova Accademia di Belle Arti). Giornalista di formazione, collabora con numerose testate internazionali. È anche membro della Commissione federale del cinema CFC.

«L'ultimo direttore artistico proposto da me» - Al presidente è stato chiesto fino a quando intenda ricoprire la carica. «La risposta è semplice. Siccome mi aspetto che Giona resti tra 5 e 7 anni, fate voi». Una risposta che si collega a quanto detto in precedenza nel corso della conferenza stampa: «Spero possa essere l'ultimo direttore artistico da me proposto in qualità di presidente del Festival».

Solari ha anche parlato molto di Festival in digitale: «Il Locarno Film festival è proiettato al futuro. Quando a inizio anno abbiamo incominciato a collaborare con Simona Gamba, vicedirettrice operativa, le abbiamo detto: hai tre anni per portare avanti la strategia digitale. Poi è arrivato il Covid-19, e abbiamo dovuto realizzare in poche settimane quello che avevamo previsto in tre anni». Il pubblico non è più solo quello presente in Piazza Grande: «Grazie al lavoro fatto in questi mesi, il Locarno Film Festival è entrato in tutti i continenti del mondo, grazie anche alla sua fama».

Solari ringrazia il direttore operativo - Marco Solari durante la conferenza stampa ha voluto spendere qualche parola nei confronti di Raphaël Brunschwig, Direttore operativo: «Quando ero in cure intense alla Carità con il coronavirus, Raphaël ha preso in mano la situazione. Lo ringrazio. Ha sviluppato una personalità che marca profondamente il Festival».

Prossima edizione - La 74esima edizione del Locarno Film Festival si terrà dal 4 al 14 agosto 2021. Le modalità precise verranno indicate a tempo debito, qualora le condizioni sanitarie e le normative nazionali imponessero modifiche.

Tipress