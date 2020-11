«La Mappo Morettina va resa più sicura»

LOCARNO - La galleria Mappo Morettina presenta «preoccupanti lacune» per quanto riguarda la sicurezza. A rivelarlo è un rapporto dell'USTRA risalente allo scorso mese di luglio, ripreso da Bruno Storni in un interrogazione rivolta alla Confederazione. «L'analisi sulla sicurezza - precisa il consigliere nazionale socialista - rileva importanti criticità nelle vie di fuga per gli automobilisti in caso d'incidenti o incendio per l'eccessiva distanza tra le vie di fuga di 600 metri invece dei 250 previsti dalle norme di sicurezza in vigore».

Vie di fuga che, come ricorda Storni, sono «fondamentali» per permettere alle persone di mettersi in salvo in caso d'incendio. «L'incidente del 2001 nella galleria del San Gottardo - ricorda il consigliere nazionale - aveva fatto undici vittime, nove della quali per asfissia per non aver raggiunto o visto le porte delle via di fuga sebbene esse fossero distanti al massimo 250 metri».

Per Storni, quindi, la situazione della Mappo Morettina che si evince dal rapporto dell'USTRA è «preoccupante» e va «sanata al più presto». Tanto più che il tunnel locarnese risulta essere tra i più trafficati del Paese con in media 26'000 veicoli in transito al giorno.

Di seguito ecco le domande poste dal consigliere nazionale socialista al Governo federale.