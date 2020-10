Tre messaggi per un Ticino al 100% rinnovabile

LUGANO - Tre messaggi per aggiornare e applicare la politica energetica e climatica cantonale. Li ha presentati stamani il Dipartimento del territorio. Si tratta di messaggi che mirano a mettere a disposizione dei cittadini maggiori risorse per accelerare il cambiamento necessario per raggiungere una società al 100% rinnovabile tramite un incremento degli investimenti nel settore dell'energia e del clima.

Si parla dunque della modifica della legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994, del rinnovo dei prelievi sulla produzione e sul consumo di energia elettrica (per il periodo 2021-2024) a favore del Fondo per le energie rinnovabili (FER) incluso lo stanziamento di un credito straordinario di 5 milioni di franchi pure destinato ad alimentare il fondo, e di un credito quadro netto di 50 milioni di franchi (per il periodo 2021-2025) per la continuazione del programma d’incentivi concernente l’efficacia ed efficienza energetiche, la produzione e la distribuzione di energia termica da fonti indigene rinnovabili, la conversione delle energie di origine fossile e la promozione della formazione continua, dell’informazione, della sensibilizzazione e della consulenza nel settore dell’energia.

I tre messaggi costituiscono la prima parte di un pacchetto di misure ambientali che il Dipartimento del territorio intende mettere in atto (si tratta del cosiddetto Pacchetto ambiente) e permetteranno di affrontare in maniera ancora più efficace le sfide che attendono il Ticino nel settore dell'energia e della politica climatica. Inoltre, i contributi cantonali che saranno erogati favoriranno l’indotto economico locale, consentendo di contenere almeno in parte le conseguenze economiche negative dovute al lockdown. Infine, con i contributi s’intende dare un ulteriore impulso allo sviluppo di un’economia verde (tecnologie sostenibili, innovative dal profilo energetico, climatico e ambientale).