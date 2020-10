Il mondo del carnevale Momò guarda al 2021

CHIASSO - L'anno prossimo il carnevale si fa soltanto a tavola: negli scorsi giorni il Consiglio di Stato ha infatti deciso che i festeggiamenti saranno limitati soltanto a risottate o eventi gastronomici simili. Per carri, gruppi e guggen non ci saranno quindi le tradizionali sfilate in varie località ticinesi.

Una questione che il mondo del carnevale Momò affronterà in un incontro previsto per mercoledì 7 ottobre alle 18.30 a Chiasso: tutti gli attori degli eventi carnascialeschi e diverse autorità comunali intavoleranno una discussione per comprendere se sia possibile proporre dei festeggiamenti con una formula diversa. E questo a livello regionale.

Si tratta quindi di «ragionare su ciò che il nostro mondo vivrà nei prossimi mesi» si legge nella convocazione indirizzata ai rappresentanti di carri, gruppi e guggen del Mendrisiotto. «Situazione che magari per alcuni di voi potrebbe avere anche degli impatti importanti di cui vogliamo essere a conoscenza».