Lili Hinstin abbandona il festival

LOCARNO - Fine dei rapporti tra il Locarno Film Festival e la sua direttrice artistica, Lili Hinstin. La separazione, «consensuale», ha avuto luogo considerate le rispettive «divergenze strategiche», come riferisce oggi l'ufficio stampa del festival.

Il Locarno Film Festival, sotto la presidenza di Marco Solari, ci ha tenuto ad esprimere «la sua gratitudine» nei confronti di Hinstin per il «grande lavoro svolto in ambito artistico in questi due anni», augurandole «ogni bene per il futuro».

Il Consiglio direttivo, e in seguito il Consiglio di amministrazione, si riuniranno prossimamente per discutere le questioni della successione.