Da cinque anni accanto a chi è in difficoltà

VIGANELLO - Cinque anni. 1'826 giorni. 260 martedì. Giorno in cui una quindicina di volontari distribuisce una tonnellata di cibo alle famiglie in difficoltà. Il centro di distribuzione Tavolino Magico di Lugano-Viganello festeggia cinque anni di attività.

Un importante aiuto settimanale alla parte più fragile della popolazione: sono 80 le famiglie (circa 200 persone) coinvolte. La distribuzione del cibo avviene nei locali della Missione popolare evangelica, che li mette gratuitamente a disposizione dell'associazione.

In periodo di pandemia da Covid-19, i beneficiari arrivano scaglionati a ritirare le borse della spesa preparate dai volontari, muniti di mascherine e disinfettanti. A Viganello come in tutti i 14 centri di distribuzione di Tavolino Magico in Ticino.

«Una cinquantina di persone ha contribuito a creare il centro di Viganello e ciascuno di loro è stato importante - ha detto la direttrice Carolina Moggi -. Oggi siamo in 24 volontari. È importante esserci soprattutto nei momenti di crisi per aiutare i più̀ vulnerabili. E la pandemia ha fragilizzato una fetta della popolazione».