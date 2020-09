Altri tredici casi di Covid-19 in Ticino

BELLINZONA - Rimangono relativamente poche le infezioni da Covid-19 nel nostro cantone. Nelle ultime 72 ore sono infatti stati registrati tredici nuovi casi di coronavirus in Ticino (poco più di quattro al giorno in media). Ad annunciarlo è il sito del Cantone nel suo rendiconto giornaliero. La situazione rimane quindi stabile anche in questo mese di settembre, a due settimane dalla riapertura delle scuole. In questi primi quattordici giorni sono infatti state segnalate in totale 47 infezioni (poco più di tre al giorno).

Il bilancio delle persone che hanno contratto il virus dall’inizio di questa pandemia è quindi salito a 3'590. Resta invariato - da più di tre mesi a questa parte - il numero dei decessi legati al Covid-19, che rimangono 350. Nessun aumento neppure per quanto riguarda il numero delle persone dimesse dagli ospedali, in cui dallo scorso 7 settembre non è più ricoverato alcun paziente per la malattia.