Vacanze in camper: i turisti svizzeri scelgono il Ticino

LUGANO - «Quest’anno il 95% dei clienti sono svizzeri, il 20% in più rispetto al 2019», afferma Jacopo Donati del Camping Lugano Lake di Agno. «Prima il Ticino era più una zona di transito. Le persone si fermavano qualche giorno prima di ripartire per l’Italia. Ora rimangono anche per lunghi periodi», spiega Nicolas Pittet del Camping Melezza a Losone.

Un mese di giugno notevole: «Appena hanno aperto, i campeggi sono stati presi d’assalto», dice Pittet. «La cifra d’affari ha risentito della chiusura durante Pasqua, Ascensione e Pentecoste. Ma data l'inattività, non abbiamo comunque avuto costi particolari», aggiunge.

A scegliere i campeggi sono soprattutto i giovani: «Probabilmente chi è più anziano ha qualche timore riguardo al virus e preferisce non spostarsi», dice Simone Patelli del Camping Campofelice di Tenero. «Abbiamo notato un aumento di giovani. Probabilmente persone che solitamente si recano all’estero», spiega.

Le norme igieniche vengono solitamente rispettate: «I turisti inizialmente non erano abituati, ma si sono responsabilizzati in fretta», afferma Patelli. Per la disinfezione degli spazi comuni il personale ha più lavoro: «È anche vero che abbiamo chiuso la metà dei servizi per favorire la distanza sociale. Quindi c’è meno da pulire ma va fatto più a fondo», spiega Pittet.

Anche molti ticinesi scelgono il campeggio e chi noleggia camper registra una grande richiesta: «Abbiamo il 50% di richieste in più rispetto all’anno scorso», osserva Maurizio Battocchio, del Swiss Camper Store di Contone. «Molte persone si sentono più tranquille ad avere uno spazio tutto per sé in questo periodo di coronavirus», conclude. «I prezzi sono rimasti gli stessi e praticamente tutti i clienti decidono di trascorrere in Svizzera il periodo in camper», afferma Salvatore Domenico del Garage Auto Inn.