In Ticino un solo nuovo contagio

LUGANO - Il saliscendi continua. Dopo gli otto contagi di ieri, oggi la curva cala bruscamente: in Ticino, si legge sul sito del Cantone, si è registrato un solo nuovo caso di Covid nelle ultime 24 ore.

Salgono così a 3'376 i positivi in Ticino dall'arrivo del virus (25 febbraio), mentre le persone ospedalizzate sono al momento quattro, di cui una in terapia intensiva. Non si segnalano nuove ospedalizzazioni, e nessun nuovo decesso: l'ultimo in Ticino risale allo scorso 11 giugno.

Nei giorni scorsi il grafico dei contagi ha continuato a oscillare, mantenendosi sulle cifre basse. Settimana scorsa erano stati registrati 26 casi in tutto, con un picco lunedì (10 casi).

