Un autunno alla scoperta del mondo digitale

LUGANO - Lugano Living Lab, il laboratorio urbano della Città promosso in partenariato con l'USI, ha presentato oggi a Palazzo Civico il ricco programma di iniziative dedicate all’innovazione, alla tecnologia e alla società che si svolgeranno durante i mesi di settembre, ottobre e novembre a Lugano. Si tratta del primo palinsesto coordinato di eventi legati a questi temi, che vuole proporsi quale momento di confronto, aggiornamento e scoperta del “mondo digitale” e delle sue infinite applicazioni a livello sociale, economico, culturale, scientifico e ambientale.

L’Autunno Digitale di Lugano, con il variegato calendario di eventi autunnali ideato da Lugano Living Lab, intende favorire il processo di trasformazione digitale, sviluppare competenze e promuovere la conoscenza di un ambito che sta avendo e avrà un impatto significativo sulle interazioni umane a tutti i livelli. Il progresso presenta infinite opportunità che vanno colte con spirito critico a beneficio della qualità di vita dei cittadini e del tessuto economico e sociale della comunità: la Città sostiene iniziative concrete, coinvolgendo attivamente partner istituzionali, i privati e la cittadinanza con l’obiettivo di stimolare l’innovazione e l’integrazione della ricerca nella strategia di sviluppo economico, sociale e ambientale della città e della regione.

«La Città di Lugano ha posto la digitalizzazione alla base delle sue Linee di sviluppo ed è impegnata da tempo a sostenere il cambiamento per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi erogati alla popolazione», ha ricordato il sindaco Marco Borradori. Robert Bregy, Segretario Comunale e responsabile di Lugano Living Lab per Happy Birthday Neuralrope#1 (2 settembre) ha dichiarato: «L’Autunno Digitale vuole essere un’iniziativa aperta. Tramite la piattaforma lugano.digital è infatti presente una call aperta fino al 20 agosto 2020 per favorire l’inclusione di altri stimoli e iniziative che potranno essere inserite negli eventi già presenti o creandone di nuovi. Il programma dell’Autunno Digitale è quindi un work-in-progress, avrà tuttavia un momento iniziale il 2 settembre in occasione dell’evento “Happy Birthday Neuralrope#1” che celebra il primo anno dell’opera interattiva di arte urbana e intelligenza artificiale presso il Tunnel pedonale di Besso».

Lugano sarà inoltre presente a livello nazionale assieme ad atre venti città svizzere alle Giornate Digitali l’1-3 novembre grazie ad una nuova piattaforma messa a disposizione di digitalswitzerland di cui L*3 è partner. Vi sarà inoltre un evento di anticipazioni e registrazioni di numerosi contenuti per le Giornate Digitali previsto per il 5 ottobre.

Il programma di dettaglio dell’Autunno Digitale di Lugano è disponibile sulla piattaforma online www.lugano.digital e la conferenza stampa in integrale è visibile a questo link.