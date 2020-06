L'abbonamento Arcobaleno ancora scontato per gli apprendisti

BELLINZONA - La Commissione tripartita del Fondo cantonale per la formazione professionale informa che anche nell’anno scolastico 2020/2021 gli apprendisti potranno beneficiare di uno sconto del 40% sull’abbonamento Arcobaleno. I buoni (Rail Check) saranno inviati dalla prossima settimana agli apprendisti con contratto approvato dalla Divisione della formazione professionale.

È possibile utilizzare il Rail Check entro il 31 luglio del prossimo anno presso i punti vendita delle imprese di trasporto aderenti alla Comunità tariffale Arcobaleno.

Il contributo è riservato agli apprendisti in formazione in azienda, non è trasferibile ed è valido unicamente per l’acquisto di un abbonamento annuale “Appresfondo” di 2a classe. Non si effettuano rimborsi retroattivi, si invita pertanto ad attendere il Rail Check prima di acquistare o rinnovare l’abbonamento.