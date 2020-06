Posti tutti esauriti al Riva Caccia e al San Domenico

LUGANO - Di solito a Lugano il 1. maggio scatta l'inizio della stagione balneare con la tradizionale riapertura del Lido di Lugano. Ma quest'anno a causa dell'emergenza Covid-19 è stato tutto rimandato. E il momento tanto atteso è arrivato oggi: le vacanze estive sono ufficialmente cominciate... e gli stabilimenti balneari cittadini hanno riaperto i battenti.

Ma anche in spiaggia e in piscina bisogna mantenere la distanza sociale. Da qui la necessità di prenotare l'accesso allo stabilimento desiderato: le presenze sono infatti limitate. Ecco quindi che l'altro ieri, come annunciato, è stato attivato il portale prenota.lugano.ch.

E il portale sta ora funzionando a pieno regime, registrando centinaia di prenotazioni. Al Lido di Lugano, per esempio, per oggi restano attualmente poco più di 400 posti degli oltre 1'000 disponibili (domani sono invece al momento circa 600 quelli rimanenti). Nei lidi più piccoli (San Domenico e Riva Caccia) per oggi e domani è invece già tutto esaurito.