Più gioco d'azzardo a causa del lockdown

LUGANO - Il lockdown dovuto alla pandemia ha interessato anche i casinò. E durante il periodo di chiusura, i frequentatori si sono riversati sui siti per il gioco d'azzardo online. Ma l'isolamento ha spinto anche altre persone ad avvicinarsi a tale pratica, come osserva con preoccupazione il Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione (GAT-P).

«Il lockdown imposto per combattere il virus ha accentuato il fenomeno del gioco d'azzardo online, considerato la seconda attività di gioco più pericolosa dopo quella delle slot machine - dichiara Dario Gennari, psicologo e membro di comitato GAT-P, citato in una nota - da una parte l'impossibilità di recarsi nei luoghi di gioco come i casinò, dall'altra l'intensificarsi proprio durante la pandemia della pubblicità su internet e alla televisione, hanno contribuito a incrementare un comportamento già di per sé in continua ascesa».

Smartphone e micropuntate - L'associazione sottolinea inoltre il rischio dovuto all'utilizzo dello smartphone da parte dei giovani per le scommesse in ambito sportivo: si tratta di micropuntate, quindi di piccoli importi. «Ma accumulando anche piccole perdite in maniera continuativa la situazione debitoria del giovane può divenire molto gravosa, con possibili conseguenze psicosociali gravi» spiega lo psicologo Gennari, che comunque ricorda: nessuna fascia d'età può ritenersi immune dal richiamo della vittoria facile.

«Utilizzate i sistemi di protezione» - L'invito del Gruppo Azzardo Ticino-Prevenzione è di giocare in maniera responsabile, usufruendo dei sistemi di protezione forniti dagli stessi siti di gioco online che consentono di stabilire un limite di spesa per le giocate oppure di scegliere un meccanismo di autoesclusione se il tempo dedicato al gioco oltrepassa un certo limite.

È inoltre sempre attiva la helpline al numero gratuito 0800.000.330 che fornisce informazioni riservate, consulenza e supporto professionale gestito da specialisti del settore, utile sia alle persone colpite dalla problematica del gioco d'azzardo come pure ai loro familiari.