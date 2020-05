L’appello dei medici: «Usate la mascherina»

BELLINZONA - «Questo è un appello dei medici attivi nella lotta al Covid-19 rivolto a tutta la popolazione ticinese di indossare sempre una mascherina protettiva certificata ogni volta che non può essere garantita la distanza sociale». Il messaggio è forte e chiaro. E arriva da (molti) medici del canton Ticino.

Se per gran parte del “periodo caldo” della pandemia si è sentito a più riprese dire che la mascherina serviva “solo” per proteggere gli altri dalle goccioline di una persona malata, l'accelerazione del ritorno alla (nuova) normalità rende fondamentale questa misura di protezione. «Ad esempio quando ci si reca nei grandi magazzini, nei negozi e sui mezzi pubblici, quando si interagisce con altre persone in uno spazio chiuso». Situazioni in cui spesso la distanza sociale non può essere garantita o non viene rispettata, «anche inconsciamente».

«L’uso della mascherina rappresenta un gesto di consapevole responsabilità e rispetto per proteggere sé stessi e gli altri e aiuta a limitare il rischio di una potenziale ripresa dell’epidemia», si legge nella lettera-appello.

Primo firmatario è Franco Denti, presidente dell’Ordine dei medici del canton Ticino. Seguito da Christian Garzoni (direttore sanitario della Clinica Moncucco) e Mattia Lepori (vice capo area medica dell’Ente ospedaliero cantonale). Ma la lista è lunga e comprende anche il medico cantonale, Giorgio Merlani.

«Come confermato anche dalla “task force” istituita dalle Autorità federali, un utilizzo generalizzato delle mascherine ogni qualvolta non è possibile garantire un’adeguata distanza tra le persone può rappresentare un mezzo fondamentale per rallentare la diffusione dei contagi - si legge ancora -. Pertanto, raccomandiamo anche noi a tutta la popolazione di seguire questo consiglio».