Corsa alle fedi dopo il lockdown: «La solitudine può spingere a consolidare i rapporti»

LUGANO - I negozi riaprono e, tra gli articoli maggiormente presi d'assalto, ci sono... anelli di fidanzamento e fedi nuziali. Il dato, offerto da Coop (che dal 2006 è proprietaria di Christ Orologi e Gioielli e gestisce una 70ina di punti vendita su tutto il territorio nazionale), è di quelli inaspettati. Raddoppiate le vendite nell'ultima settimana rispetto allo stesso periodo degli altri anni.

Il primo pensiero che viene in mente (e forse il più plausibile) è che queste clausure forzate, che per molti sono equivalse all'impossibilità di vedere il proprio partner, abbiamo messo in moto particolari meccanismi emotivi. E, forse, l'astinenza dagli affetti, ha fatto sentire ancora più forte il bisogno di avere qualcuno affianco. E quindi di consolidare dei rapporti già esistenti.

Un esempio concreto ce lo offre R.* che (come tanti) la sua metà l'ha lasciata oltre confine e non la vede da oltre due mesi. «Una sofferenza», ammette. «Tanto che ho deciso di portare il nostro rapporto a un altro livello. Questa assenza mi ha fatto comprendere quanto abbia bisogno di lei». E così, in questo periodo, ha maturato l'idea del grande passo. «Comprerò un anello. Non solo voglio chiederle di trasferirsi da me, ma anche di sposarmi».

Questa particolare "frenesia" sembra confermata da più parti. Contattato, uno dei tanti centri OroVivo ammette: «Stiamo effettivamente vendendo diversi anelli. E non solo». Anche la prestigiosa gioielleria Bucherer, in via Nassa, non nasconde una certa sorpresa: «Pensavamo di aprire e occuparci essenzialmente di post vendita, quindi batterie di orologi, riparazioni e simili, invece stiamo lavorando molto bene. E, molto, con i gioielli».

Per il prof. Paolo Cicale, counselor-filosofico e titolare dello studio praxis etica e filosofia, potrebbe trattarsi di una risposta, più o meno conscia, all'isolamento: «La lontananza, il non sapere quando poter incontrare e abbracciare colui o colei che si ama, mettono alla prova i sentimenti che ognuno ha coltivato nel tempo - spiega -. Ma se la lontananza provoca un sentimento di solitudine, e la voglia di incontrare l’altro per avere la conferma di essere ancora desiderati, possiamo ipotizzare che lontananza e solitudine possano spingere a consolidare dei rapporti, e addirittura a dichiarare quel “per sempre” che suggella un amore. Nella speranza che sia una scelta libera, una scelta d'amore».

*nome noto alla redazione.