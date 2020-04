La Giornata della lettura ad alta voce quest'anno è (quasi) tutta online

BELLINZONA - A causa dell'emergenza Covid-19 la consueta Giornata svizzera della lettura ad alta voce cambierà un po' la sua formula. Come comunicato oggi dall'organizzazione, infatti, «l'evento si svolgerà principalmente all’interno della cerchia familiare e tramite il sito web ».

Ad animare la giornata con diverse videoletture numerose personalità note a livello locale e svizzero. Fra queste è imperativo indicare la presentatrice Christa Rigozzi, l'allenatore biancoblù Luca Cereda, l'animatrice Rosy Nervi e i cantanti Andrea Bignasca e Paolo Meneguzzi.

«Leggere ai bambini significa condurli per mano in un altro mondo. Oltre ad essere divertente, permette loro di accrescere il proprio vocabolario e la capacità di concentrazione fin dalla più tenera età», conferma Christa Rigozzi. Per Luca Cereda invece «la lettura ad alta voce è la condivisione delle emozioni e della passione che i libri possono contenere e trasmettere».

L’evento - che desidera mostrare l’importanza della lettura ad alta voce per i più piccoli e soprattutto in ambito famigliare - propone anche un concorso: chiunque abbia voglia di leggere una storia, per esempio ai propri figli, è invitato a iscriversi (sempre sul sito) per partecipare automaticamente. Saranno estratte a sorte 5 raccolte di libri per bambini/adolescenti.