Tarchini: «È il colpo definitivo per il commercio»

MENDRISIO - «La mia reazione è che sono a dir poco basito». Tra la ventina di ricorsi contro la tassa di collegamento c’era anche il suo. Ed è rimasto di sasso nell’apprenderne stamane la bocciatura da parte del Tribunale federale. Per Silvio Tarchini, patron del FoxTown, il salasso è pesante: «La decisione del Tribunale federale, che arriva in un momento pesantissimo per l’economia e il commercio, darà un colpo definitivo alle aziende».

Su cosa accadrà Tarchini si limita a ricordare che «la legge dovrebbe comunque essere rivotata dal Parlamento visto che era stato fissato un periodo di prova di tre anni». Un periodo, invero, congelato dalle opposizioni dei ricorrenti, alcuni dei quali avevano comunque iniziato ad accantonare soldi nell'eventualità che poi oggi si è verificata. Per il Gruppo Tarchini, che possiede migliaia di posteggi, si parlava di un accantonamento di circa 2,6 milioni di franchi.

Sì, perché in aggiunta c’è l’effetto retroattivo concesso dai giudici alla tassa: «Un salasso pesantissimo - dice Tarchini -. Affosserà delle ditte. Da un lato c’è la Confederazione, il Cantone e le banche che aiutano le aziende in questo momento molto difficoltoso e dall’altro il Tribunale federale se ne esce con questa decisione, oltretutto retroattiva, che lascia basiti. La mano destra dà dei soldi e la mano sinistra dello Stato li rivuole con gli interessi».