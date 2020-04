Losanna respinge i ricorsi, la tassa accettata anche in maniera retroattiva

LOSANNA/BELLINZONA - Dopo un'attesa di tre anni e mezzo, e con un timing che sicuramente non è dei migliori, giunge notizia che il Tribunale federale ha dato definitiva luce verde alla tassa di collegamento. L'imposta, che il Consiglio di Stato ha introdotto per i maggiori generatori di traffico, aziende e centri commerciali in primis, ha superato dunque lo scoglio di Losanna. L'esito della sentenza - ossia il fatto che i ricorsi sono stati respinti - è stato ufficialmente comunicato dal Tf agli avvocati dei ricorrenti. L'iter tribolato della tassa, approvata nel dicembre 2015 dal Gran Consiglio, è passato anche da una votazione popolare nel giugno 2016.

I soggetti interessati dalla tassa, ossia chi dispone di 50 e più posteggi, sono circa duecento. Alle aziende verranno prelevati 3.50 franchi al giorno per ciascun posteggio dei propri dipendenti, mentre ai centri commerciali saranno prelevati 1.50 franchi al giorno per ciascun posteggio dei clienti. Che, comunque, in un modo o nell'altro, dovranno contribuire a coprirne il costo. Si attende ora una reazione del Governo sull'entrata in vigore effettiva della tassa. Che arriva in un momento pesantissimo per l'economia.