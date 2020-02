Il carnevale clarese dice no al foodwaste

BELLINZONA - I carnevali di Biasca e di Tesserete sono solo i più noti tra i diversi festeggiamenti che in questi giorni non potranno avere luogo a causa della diffusione del coronavirus sul nostro territorio (attualmente in Svizzera sono quattro i casi confermati, di cui uno in Ticino). Diverse sono infatti anche le manifestazioni più locali. E tra queste si conta quella di Claro, i cui organizzatori lanciano ora due iniziative per evitare che tutto il cibo ordinato per l'evento finisca nella spazzatura.

La stessa Società carnevale clarese in un post su Facebook annuncia che l'edizione 2020 della manifestazione è annullata e lanciano un appello: «Abbiamo bisogno del vostro sostegno per far fronte a questa amara decisione, pertanto chiediamo il vostro supporto per aiutare la società».

Si comincia con l'arrosto - Si parla, come detto, di due iniziative. La prima avrà luogo oggi, 27 febbraio, ed è indirizzata alle persone in età da pensione: a partire dalle 14 potranno ritirare gratuitamente alcune fette dell'arrosto che sarebbe stato servito al pranzo degli anziani inizialmente previsto per oggi. Per ricevere la propria porzione è sufficiente recarsi alla macelleria da Pippo a Claro.

Appuntamento alla bancarella - Domani, venerdì 28 febbraio, tocca poi a tutta la popolazione: davanti alla filiale Coop di Claro sarà infatti allestita una bancarella della società dove sarà possibile comprare a prezzo d'acquisto le luganighe, la luganighetta, il collo di maiale, il bratwurst e lo spezzatino di manzo che erano stati ordinati per i festeggiamenti.

La lotteria - Non si parla soltanto di cibo, ma anche della lotteria. E quindi di tutti quei biglietti che sono stati venduti negli scorsi giorni in vista del carnevale clarese 2020. Gli organizzatori fanno sapere che l'estrazione avverrà regolarmente il 9 marzo 2020, con la supervisione della polizia. I vincitori saranno poi contattati il giorno stesso.

I ringraziamenti - La Società carnevale clarese conclude: «Ringraziamo tutti voi per la comprensione e la collaborazione, ringraziamo tutte le altre associazioni carnevalesche per la loro solidarietà, ma soprattutto un grande grazie va ai nostri collaboratori e ai nostri fornitori, che si stanno già muovendo per aiutare al meglio delle loro possibilità la nostra società».