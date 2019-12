«Perché la tv pubblica censura gli animali del circo?»

COMANO - Martedì 24 dicembre su Rsi La2 è stato trasmesso il 43esimo Festival del circo di Monte-Carlo. Ma «è il secondo anno che la Srg Ssr lo manda in onda senza i numeri con animali». Una situazione non apprezzata da tutti, tanto che è stata lanciata una petizione.

«Rivogliamo gli animali in Tv», si legge nel comunicato stampa di Andrea Eglin, di solocirco.net. «In Svizzera non esiste alcuna legge contro gli animali nei circhi, il Consiglio Federale ha inoltre risposto più volte a interpellanze politiche a riguardo, respingendo qualsiasi richiesta di divieti in merito - scrive ancora -. Perché allora la televisione pubblica decide di mandare in onda il più importante Festival circense senza mostrare buona parte di esso?».

Alla Srg Ssr viene pertanto domandato di trasmettere nuovamente i numeri di animali, «numeri che tra l'altro hanno vinto il clown d'oro».