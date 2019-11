Si pattina a suon di Sgaffy. È partito Locarno On Ice

LOCARNO - Non ha fatto in tempo ad aprire, che la pista di ghiaccio in Piazza Grande è stata presa d'assalto dai primi avventori. Inizia così, baciata da una giornata di tregua dal maltempo, la stagione 2019 di Locarno On Ice.

Con una piattaforma di 2'000 m2 di superficie la manifestazione, che adorna con quel tipico gusto natalizio il cuore di Locarno, in occasione del 15esimo anniversario porta non solo la pista, ma anche un nuovissimo igloo di legno per i concerti (ideato dai fratelli Grütter della carenteria GRG) che bene va a inserirsi accanto ai tre igloo trasparenti adibiti a lounge-bar. Non mancano diversi punti di ristoro gastronomici alloggiati in casette in legno in stile nordico e uno sfavillante albero di natale (Abete Nordmanniano), donato quest’anno dalla famiglia Hofstetter di Ascona, e addobbato da oltre un chilometro di ghirlande luminose e di ben 800 bocce.

Nel corso degli anni Locarno On Ice è diventata la manifestazione invernale più gettonata del Ticino, accogliendo ogni anno oltre 150'000 visitatori.

Questa sera non mancherà un vivace contorno musicale a dare il via a questa nuova edizione. Si inizia alle 18:15 con il concerto live dei Ti-X-Projet e a seguire, attorno alle 21:15, lo show dei divertentissimi Sgaffy.

Locarno On Ice si protrarrà fino al 6 di gennaio, tutti i giorni, dalle 10 del mattino all'1 di notte. Per ulteriori info vistare la pagina della manifestazione.

TiPress