Sciopero in Italia, disagi in Ticino

LUGANO - Mercoledì 24 luglio, dalle 9 alle 17, è previsto uno sciopero del trasporto ferroviario in territorio italiano. Ciò avrà ripercussioni anche sui servizi TILO che, almeno in Italia, subiranno delle limitazioni. I servizi TILO in territorio svizzero non saranno invece coinvolti. In particolare, sarà interessata la linea TILO S50 dalle 9.00 alle 13.00.

I servizi TILO da/per Malpensa Aeroporto verranno sostituiti con bus tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto in caso di non effettuazione dei treni (senza fermate intermedie). I bus sostitutivi partiranno dal piazzale esterno della stazione di Busto Arsizio FS.

Essendo ipotizzabili ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, si invitano i viaggiatori a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, come anche alle informazioni sui monitor delle stazioni.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.trenord.it oppure sull’App Trenord.