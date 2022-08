Quest'inverno, le stufe elettriche saranno vietate?

Lo psicologo Christian Fichter ha spiegato al TagesAnzeiger che «dal punto di vista della società nel suo complesso, non è un comportamento ragionevole. D'altra parte, visto che si ragiona per il proprio piccolo gruppo (generalmente la famiglia) è naturalmente razionale: la gente si dice "Putin sta chiudendo il gas", quindi decide di comprare una stufa per la famiglia». Anche perché «forse poi non serve, ma in molti valutano di essere disposti a spendere poche centinaia di franchi per un dispositivo di questo genere».