Un inverno al buio: «Possibili blackout di alcune ore»

Un utilizzo più oculato delle risorse - gas ed elettricità - aiuterebbe ovviamente a mitigare questo scenario. Ma il Consiglio federale - accusa Luginbühl - per troppi anni ha fatto orecchie da mercante agli appelli della sua Commissione. «Attualmente - lamenta - l'elettricità viene usata in maniera totalmente sconsiderata. Una maggiore consapevolezza di questo punto sarebbe già un ottimo punto di partenza per migliorare la situazione». Una situazione che è stata ulteriormente complicata dallo scoppio della guerra in Ucraina. «Gli ultimi mesi - ricorda il presidente della EICom - hanno dimostrato che dobbiamo affrontare la questione della sicurezza degli approvvigionamenti in modo molto più deciso e risoluto».